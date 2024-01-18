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США ужесточат наказания за нарушение экспортных правил
18.01.2024 03:34 Алина Груднева

США ужесточат наказания за нарушение экспортных правил

Американское правительство намерено ужесточить наказания компаний, которые нарушают экспортные правила.

По словам помощника министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрода, такой шаг должен помочь в предотвращении поставок товаров в РФ.

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"Придется ввести штрафы, которые привлекут всеобщее внимание", - подчеркнул он.

По словам Аксельрода, такие меры должны предотвратить нарушения с участием Китая, России и Ирана.

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