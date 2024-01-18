США ужесточат наказания за нарушение экспортных правил
Американское правительство намерено ужесточить наказания компаний, которые нарушают экспортные правила.
По словам помощника министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрода, такой шаг должен помочь в предотвращении поставок товаров в РФ.
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"Придется ввести штрафы, которые привлекут всеобщее внимание", - подчеркнул он.
По словам Аксельрода, такие меры должны предотвратить нарушения с участием Китая, России и Ирана.