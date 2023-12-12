



Россияне скупают золото слитками

В России бум на скупку золотых слитков. Состоятельные люди тоннами покупают золотые слитки на фоне войны в Украине. О росте продаж драгметалла сообщили в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и Промсвязьбанке.

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По данным Минфина, в 2022 году россияне купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках, что в 15 раз больше показателя за 2021 год. Спрос продиктовала отмена с 1 марта 2022 года НДС в размере 20% на покупку золотых слитков физлицами.

