



РФ вывозит украинское зерно в Сирию и Иран

Россия вывозит через крымские порты украинское зерно в Иран и Сирию.



Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.



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"Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В частности, перевозки краденой агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка", - сказано в отчете.



Уточняется, что зерно забирается у местных фермеров за цену, которая является гораздо ниже рыночной. А перепродается продукция уже по рыночной цене.