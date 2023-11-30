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РФ вывозит украинское зерно в Сирию и Иран
30.11.2023 00:16 Алина Груднева

РФ вывозит украинское зерно в Сирию и Иран

Россия вывозит через крымские порты украинское зерно в Иран и Сирию.

Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

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"Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В частности, перевозки краденой агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка", - сказано в отчете.

Уточняется, что зерно забирается у местных фермеров за цену, которая является гораздо ниже рыночной. А перепродается продукция уже по рыночной цене. 

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