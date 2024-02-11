



Прогноз: экономика РФ рухнет после войны

В случае завершения войны против Украины, российская экономика рухнет, поскольку ее нынешний рост базируется исключительно на вооружении.



По данным DW, такое мнение выразил профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета Михаэль Рохлиц.



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"Россияне создают оружие, которое уничтожается в Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончится война", - прогнозирует эксперт.



По словам Рохлица, по аналогичной причине рухнула экономика СССР. Он пояснил, что тогда в Советском Союзе, как и сейчас, многие зависели от развития военной промышленности.

