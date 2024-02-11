Новости » Экономика
Прогноз: экономика РФ рухнет после войны
11.02.2024 21:08 Алина Груднева

Прогноз: экономика РФ рухнет после войны

В случае завершения войны против Украины, российская экономика рухнет, поскольку ее нынешний рост базируется исключительно на вооружении.

По данным DW, такое мнение выразил профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета Михаэль Рохлиц.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Россияне создают оружие, которое уничтожается в Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончится война", - прогнозирует эксперт.

По словам Рохлица, по аналогичной причине рухнула экономика СССР. Он пояснил, что тогда в Советском Союзе, как и сейчас, многие зависели от развития военной промышленности.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы