



Поставки газа по "Северному потоку" упали почти до нуля

Поставки газа по "Северному потоку" упали почти до нуля в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".



Об этом сообщает ТАСС.



Согласно данным операторов немецких газопроводов Opal и Nel, прием газа Германией по "Северному потоку" остановился почти полностью в связи с ремонтом.



Поток газа "Северному потоку" в точке приема в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился в 3 часа ночи 31 августа. Поток газа в трубопровод Opal в тот же момент упал в 5,5 раз.



В "Газпроме" заявляли ранее, что прокачка газа по "Северному потоку" будет остановлена в период с 04:00 31 августа до 04:00 3 сентября (по московскому времени).