После отмены эмбарго: США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции против иранских производителей оружия и их финансистов в тот же день, когда с Ирана было снято оружейное эмбарго.



Они нацелены, в том числе, на ракетную программу Исламской Республики.



"Мы предпринимаем решительные действия, направленные на финансистов и посредников ХАМАС после жестокой и бессовестной резни мирных жителей Израиля, включая детей", - сказала министр финансов Джанет Йеллен.



В Вашингтоне пояснили, что это позволит лишить ХАМАС доступа к оружию.



В списке оказались компании Buy Cash Money and Money Transfer Company из Газы, Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. (Shenzhen Jiasibo) из Китая, ООО "Центр технического обслуживания "Дельта-Аэро" из РФ, "Аэросила" из РФ, "Стар" из РФ.