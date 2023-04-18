



Porsche демонстрирует рекордный рост продаж в первом квартале

В первом квартале Porsche AG продемонстрировал рекордный рост продаж в годовом исчислении на 18%, чему способствовали продажи в Китае, сообщила компания.



Немецкий производитель автомобилей класса люкс поставил 21 365 автомобилей в Китае, своем крупнейшем рынке, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Рост в Китае был обусловлен постпандемическим всплеском спроса.



За первые три месяца 2023 года конкурирующий Mercedes поставил в Китае 191 000 автомобилей, что на 3% больше, чем в предыдущем году.



Премиум-бренды выигрывают от восстановления спроса в Китае, крупнейшем рынке товаров класса люкс, после того, как в конце 2022 года была отменена жесткая антиковидная политика.



Во всем мире компания Porsche поставила 80 767 автомобилей за указанный период, причем рост был зафиксирован во всех регионах. Модели Macan и Cayenne, а также 911 были наиболее популярны среди покупателей Porsche.