



Покупка апартаментов на Кипре для иностранцев: особенности объектов и льготы

Кипр — жемчужина Средиземноморья, которая привлекает миллионы туристов и инвесторов со всего мира. Остров обладает приятным климатом, красивой природой, богатой историей и культурой, а также высоким уровнем жизни и безопасности. Покупка недвижимости на Кипре — возможность наслаждаться всеми преимуществами локации, а также выгодная инвестиция для иностранцев, благодаря льготам и программам.

Почему Кипр привлекателен для иностранных инвесторов?

Кипр — страна с развитой экономикой, стабильной политической ситуацией, высоким уровнем образования и здравоохранения. Также это член Европейского союза с единой валютой — евро. Государство имеет одну из самых низких ставок налога на прибыль в ЕС — 12,5%, а также ряд других налоговых льгот для резидентов и нерезидентов.

Например, на Кипре нет налога на:

дивиденды, проценты и роялти, получаемые от иностранных компаний;

доходы от продажи ценных бумаг и акций;

наследство.

Кроме того, Кипр заключил соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 60 странами, что позволяет оптимизировать налоговую нагрузку для международных бизнесменов.

Типы апартаментов на Кипре

На Кипре можно найти различные объекты, которые подходят для разных инвестиционных целей. Большой популярностью на острове пользуются апартаменты — жилые помещения, которые находятся в многоэтажных зданиях. Они представлены студиями, одно-, двух- или трехспальными квартирами. Также к апартаментам относятся:

Пентхаус — объект с высокими потолками, панорамными окнами и террасой на верхнем этаже здания, занимающий половину или всю его площадь. Дуплекс — жилье с внутренней лестницей, занимающее два этажа здания.

Выбор квартиры зависит от нескольких факторов. Например, в зависимости от цели использования можно приобрести жилье для собственного проживания или сдачи в аренду:

для собственного проживания лучше выбирать объекты в тихих и зеленых районах, близко к морю или к центру города, с хорошей инфраструктурой и удобным транспортом;

для сдачи в аренду отлично подходит недвижимость в туристических зонах, рядом с пляжами, ресторанами, барами и развлекательными центрами, которые будут пользоваться спросом у отдыхающих.

Однако выгодно вложиться в объект не так просто, поскольку покупка недвижимости требует знаний внутренней специфики рынка. В этом случае лучше довериться профессионалам, которые помогут найти подходящий объект, оформить все необходимые документы и сопроводят вас на всех этапах сделки. Сейчас мы говорим о сервисе SPM Real Estate. Вы можете перейти по ссылке далее и начать выбор квартиры на Кипре с превращением объекта в доходную бизнес-модель.

Особенности регионов

Также апартаменты на Кипре расположены в разных городах и регионах острова, каждый из которых имеет свои особенности и привлекательность:

Лимассол — самый большой и динамичный город на Кипре, сочетающий деловую активность, культурное разнообразие и ночную жизнь. Это также крупный транспортный узел острова. В Лимассоле можно найти множество роскошных апартаментов в современных высотных зданиях. Пафос — курортный город на западном побережье Кипра, который славится историей, архитектурой и природой. Это самое популярное направление для покупки недвижимости на Кипре для тех, кто ищет комфортабельное жилье в живописных местах, окруженных садами, бассейнами и с видом на море. Никосия — столица и культурный центр Кипра с апартаментами в старом городе с историческими достопримечательностями и жильем с современной архитектурой в деловом центре.

Стоит рассмотреть Ларнаку — портовый город на юго-восточном побережье Кипра. Это важный туристический и транспортный узел острова, также известный своими пляжами, соляными озерами, церквями и монастырями. В Ларнаке можно найти апартаменты разного типа и ценовой категории, от бюджетных до роскошных, в зависимости от расположения.

Налоговые льготы и программы для иностранных инвесторов

Покупка апартаментов на Кипре не только дает возможность наслаждаться прекрасным климатом и качеством жизни на острове, но и предоставляет ряд налоговых льгот и программ. Одна из таких — это сниженная ставка НДС в 5% для покупки первичной недвижимости площадью до 90 м². Эта льгота действует для тех, кто покупает недвижимость на Кипре впервые и планирует использовать ее для постоянного проживания.

Другая программа — получение ПМЖ за покупку первичной недвижимости стоимостью от 300 000 евро плюс НДС. Эта программа позволяет получить постоянный ВНЖ всей семье инвестора (супругу/супруге, детям) в течение 2 месяцев после подачи заявления.

Чтобы претендовать на эту программу, необходимо выполнить следующие условия:

Покупать только первичную недвижимость (не бывшую в употреблении) от лицензированного застройщика. Это должен быть один или два объекта от одного застройщика (например, апартаменты и парковочное место). Также необходимо внести первоначальный взнос одним платежем не менее 200 000 евро плюс НДС на момент подачи заявления. Иметь стабильный годовой доход не менее 50 000 евро плюс по 10 000 евро за каждого ребенка и 15 000 евро на супругу/супруга, который должен быть получен за пределами Кипра. Открыть счет в кипрском банке с депозитом не менее 30 000 евро, который должен быть заблокирован на срок не менее трех лет. Не иметь судимости и не быть в черном списке ЕС.

Как видите, покупка апартаментов на Кипре для иностранцев — это не только способ обзавестись комфортабельным жильем в Средиземноморье, но и выгодная инвестиция.