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Племянник Кадырова стал гендиректором Danone в РФ
18.07.2023 22:17 Алина Груднева

Племянник Кадырова стал гендиректором Danone в РФ

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова занял пост гендиректора российского Danone.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник.

Уточняется, что соответствующую должность в ООО "Данон Россия" Якуб Закриев получил после того, как пищевой концерн передали "во временное управление Росимуществу".

Что примечательно, племянник Кадырова возглавляет министерство сельского хозяйства Чечни.

В свою очередь, президентом пивоваренной компании "Балтика", которая также попала под "национализацию", стал Таймураз Боллоев.

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