



Племянник Кадырова стал гендиректором Danone в РФ

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова занял пост гендиректора российского Danone.



Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник.



Уточняется, что соответствующую должность в ООО "Данон Россия" Якуб Закриев получил после того, как пищевой концерн передали "во временное управление Росимуществу".



Что примечательно, племянник Кадырова возглавляет министерство сельского хозяйства Чечни.



В свою очередь, президентом пивоваренной компании "Балтика", которая также попала под "национализацию", стал Таймураз Боллоев.