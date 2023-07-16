



В России национализировали “Балтику” и Danone

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных акционеров пивоваренной компании “Балтика” и пищевого концерна Danone передаются “во временное управление Росимуществу”.



Документ, подписанный 16 июля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Указом фактически национализируются доли датской компании Carlsberg в “Балтике” и французской Danone в одноименном пищевом концерне.



Указ, который позволяет российским властям брать во “временное управление” активы иностранных компаний в России, был подписан Путиным 25 апреля 2023 года. Первыми по такой схеме государство забрало российские активы финского концерна Fortum, который был крупнейшим иностранным инвестором на российском рынке электроэнергетики.