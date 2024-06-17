



Офшоры стимулируют приток средств в Гонконг

Гонконгские инвестиционные продукты, такие как страхование и высокодоходные срочные депозиты, пользуются повышенным спросом у состоятельных китайцев, которые стремятся защитить свои доходы от спада в экономике и секторе недвижимости, а также ослабления валюты.



Эта тенденция стала очевидной в прошлом году, но ускорилась в последние месяцы после того, как в феврале Китай смягчил правила инвестирования в программу wealth connect, говорят гонконгские управляющие состоятельными клиентами.



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Это спровоцировало ажиотаж среди финансовых компаний Гонконга, которые пытаются воспользоваться этой возможностью, что должно помочь городу укрепить свой статус центра благосостояния, который в последние годы пострадал от протестов сторонников демократии, ужесточения контроля со стороны Пекина и геополитической напряженности.



Эти факторы подталкивали клиентов и управляющих состоянием к тому, чтобы начать или расширить свою деятельность в конкурирующем Сингапуре.



"В Китае насчитывается около 45 миллионов состоятельных людей, и все чаще они хотят получить доступ к международной жизни, образование и защиту", - говорит Мэгги Нг, глава гонконгского подразделения HSBC, по работе с состоятельными клиентами и персональными клиентами.

