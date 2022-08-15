Из Испании во Францию подведут дополнительный газопровод
Дополнительное звено газопровода из Пиренейского полуострова во Францию может заработать в течение девяти месяцев.
Министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза Рибера заявила, что новый участок трубопровода из Испании во Францию может быть построен менее чем через год в рамках попыток отсоединить Европу от российского газа.
Новое сообщение могло бы увеличить мощность Испании по экспорту газа на 20-30%.
Как известно, Москва сократила поставки газа в Европу, и если российский экспорт будет и дальше сокращаться, существуют риски его дефицита как этой зимой, так и в 2023 году. Поэтому Европе приходится находить способы перестроить свои внутренние трубопроводные артерии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обсуждал новый трубопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.