



Из Испании во Францию подведут дополнительный газопровод

Дополнительное звено газопровода из Пиренейского полуострова во Францию ​​может заработать в течение девяти месяцев.



Министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза ​​Рибера заявила, что новый участок трубопровода из Испании во Францию ​​может быть построен менее чем через год в рамках попыток отсоединить Европу от российского газа.



Новое сообщение могло бы увеличить мощность Испании по экспорту газа на 20-30%.



Как известно, Москва сократила поставки газа в Европу, и если российский экспорт будет и дальше сокращаться, существуют риски его дефицита как этой зимой, так и в 2023 году. Поэтому Европе приходится находить способы перестроить свои внутренние трубопроводные артерии.



Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обсуждал новый трубопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.