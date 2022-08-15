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Из Испании во Францию подведут дополнительный газопровод
15.08.2022 22:10 Юлия Фрилис

Из Испании во Францию подведут дополнительный газопровод

Дополнительное звено газопровода из Пиренейского полуострова во Францию ​​может заработать в течение девяти месяцев.

Министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза ​​Рибера заявила, что новый участок трубопровода из Испании во Францию ​​может быть построен менее чем через год в рамках попыток отсоединить Европу от российского газа.

Новое сообщение могло бы увеличить мощность Испании по экспорту газа на 20-30%.

Как известно, Москва сократила поставки газа в Европу, и если российский экспорт будет и дальше сокращаться, существуют риски его дефицита как этой зимой, так и в 2023 году. Поэтому Европе приходится находить способы перестроить свои внутренние трубопроводные артерии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обсуждал новый трубопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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