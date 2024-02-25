



Nvidia, производящая чипы искусственного интеллекта, оценивается в $2трлн

Рыночная стоимость компании Nvidia достигла отметки в $2 трлн, что стало новой вехой в стремительном восхождении чипмейкера в ряды самых дорогих компаний мира.



Акции компании из Кремниевой долины выросли более чем на 4% на утренних торгах, а затем немного упали.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Рост акций продолжился после того, как компания опубликовала впечатляющий отчет о прибылях.



Компания извлекает выгоду из достижений в области искусственного интеллекта (ИИ), которые стимулируют спрос на ее чипы.



Оборот компании в прошлом году вырос более чем в два раза и превысил $60 млрд. На этой неделе босс Дженсен Хуанг заявил инвесторам, что спрос "растет" по всему миру.

