Nvidia, производящая чипы искусственного интеллекта, оценивается в $2трлн
Рыночная стоимость компании Nvidia достигла отметки в $2 трлн, что стало новой вехой в стремительном восхождении чипмейкера в ряды самых дорогих компаний мира.
Акции компании из Кремниевой долины выросли более чем на 4% на утренних торгах, а затем немного упали.
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Рост акций продолжился после того, как компания опубликовала впечатляющий отчет о прибылях.
Компания извлекает выгоду из достижений в области искусственного интеллекта (ИИ), которые стимулируют спрос на ее чипы.
Оборот компании в прошлом году вырос более чем в два раза и превысил $60 млрд. На этой неделе босс Дженсен Хуанг заявил инвесторам, что спрос "растет" по всему миру.