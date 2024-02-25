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Nvidia, производящая чипы искусственного интеллекта, оценивается в $2трлн
25.02.2024 01:30 MIGnews.com

Nvidia, производящая чипы искусственного интеллекта, оценивается в $2трлн

Рыночная стоимость компании Nvidia достигла отметки в $2 трлн, что стало новой вехой в стремительном восхождении чипмейкера в ряды самых дорогих компаний мира.

Акции компании из Кремниевой долины выросли более чем на 4% на утренних торгах, а затем немного упали.

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Рост акций продолжился после того, как компания опубликовала впечатляющий отчет о прибылях.

Компания извлекает выгоду из достижений в области искусственного интеллекта (ИИ), которые стимулируют спрос на ее чипы.

Оборот компании в прошлом году вырос более чем в два раза и превысил $60 млрд. На этой неделе босс Дженсен Хуанг заявил инвесторам, что спрос "растет" по всему миру.
 

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