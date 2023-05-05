



Неутешительный прогноз AMD вызвал падение акций

Инвесторы продавали акции Advanced Micro Devices Inc. в среду после того, как в отчете о прибылях и убытках было указано, что компания борется со спадом в сфере ПК и не смогла отвоевать долю рынка у более крупного конкурента Intel Corp. в последнем квартале.



Доход в первом финансовом квартале, закончившемся 1 апреля, составил $5,35 млрд, по сравнению с прогнозами в $5,30 млрд.



AMD прогнозирует, что доход за текущий квартал составит около $5,3 млрд, плюс-минус $300 млн. Аналитики ожидают выручку в размере $5,48 млрд.



Компания также не оправдала прогнозы аналитиков по продажам чипов для ПК и центров обработки данных в первом квартале.



Акции компании упали более чем на 6%, стерев почти $9 млрд рыночной стоимости.



Ее прогноз продаж на текущий квартал также оказался ниже ожиданий рынка, хотя компания оптимистично заявила, что рынок чипов начнет восстанавливаться во второй половине 2023 года.