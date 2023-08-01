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Нетаниягу поделился хорошими новостями для экономики
01.08.2023 21:46 Алина Груднева

Нетаниягу поделился хорошими новостями для экономики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассказал о том, что для израильской экономики есть хорошие новости.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 1 августа, на своей странице ы Telegram.

"Хорошие новости для израильской экономики:  Amazon инвестирует в израильскую экономику 26 млрд шекелей.  Intel инвестирует 25 млрд шекелей в Израиль", - подчеркнул он.

По словам главы израильского правительства, в свою очередь , Nvidia в Израиле будет создавать супер-компьютер, что также должно помочь росту экономики страны.

"Мы продолжим укреплять нашу экономику", - резюмировал премьер-министр.

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