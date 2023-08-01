



Нетаниягу поделился хорошими новостями для экономики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассказал о том, что для израильской экономики есть хорошие новости.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 1 августа, на своей странице ы Telegram.



"Хорошие новости для израильской экономики: Amazon инвестирует в израильскую экономику 26 млрд шекелей. Intel инвестирует 25 млрд шекелей в Израиль", - подчеркнул он.



По словам главы израильского правительства, в свою очередь , Nvidia в Израиле будет создавать супер-компьютер, что также должно помочь росту экономики страны.



"Мы продолжим укреплять нашу экономику", - резюмировал премьер-министр.