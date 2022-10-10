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Начались испытания газопровода на месторождении "Кариш"
10.10.2022 08:10 Ольга Белозерова

Начались испытания газопровода на месторождении "Кариш"

Израиль начал испытания газовой установки на месторождении "Кариш" недалеко от спорных с Ливаном вод. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Energean, греческая компания, имеющая лицензию на прокачку газа из месторождения "Кариш", получила от Израиля "зеленый свет" на начало испытаний газопровода. 

Испытания стартовали в воскресенье утром. Газ будет перекачиваться с наземной станции на морскую буровую, чтобы убедиться, что труба работает. 

Ожидается, что эти испытания продлятся месяц, и если все будет работать правильно, буровая установка сможет начать откачку газа из-под морского дна в течение нескольких недель. 

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