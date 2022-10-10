



Начались испытания газопровода на месторождении "Кариш"

Израиль начал испытания газовой установки на месторождении "Кариш" недалеко от спорных с Ливаном вод.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Energean, греческая компания, имеющая лицензию на прокачку газа из месторождения "Кариш", получила от Израиля "зеленый свет" на начало испытаний газопровода.



Испытания стартовали в воскресенье утром. Газ будет перекачиваться с наземной станции на морскую буровую, чтобы убедиться, что труба работает.



Ожидается, что эти испытания продлятся месяц, и если все будет работать правильно, буровая установка сможет начать откачку газа из-под морского дна в течение нескольких недель.