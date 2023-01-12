



Молдова между ЕС и СНГ

В Молдове «анализируют целесообразность пребывания в СНГ» и не видят в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил телеканалу TV8 глава МИД республики Нику Попеску.



Глава димломатии страны напомнил, что в рамках СНГ было подписано несколько сот различных документов, и сейчас МИДе и других министерствах занимаются их «анализом».



«В ближайшем будущем у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих международных соглашений нам еще нужны, а какие - изжили себя», -

цитирует Попеску «Интерфакс-Украина».



«Мы не видим в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в интересах Молдовы. Эта организация со временем стала наименее релевантной для нас. Зона свободной торговли не работает, по доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту», - продолжил он.



«С начала вторжения России в Украину представители Молдовы не участвуют в каких-либо встречах на уровне СНГ», - напомнил Попеску.



В то же время, Молдова выполнила шестнадцать из 35 мер, которые необходимо было выполнить до конца 2022 года для продвижения процесса евроинтеграции.



Среди них - принятие парламентом нового Кодекса о выборах, а еще девять мер находятся на завершающей стадии. Об этом заявила президент Майя Санду на заседании с членами Национальной комиссии по европейской интеграции. Президент отметила, что оставшиеся шаги, Кишинёву следует выполнить до

конца марта.