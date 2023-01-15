



Министр связи пригрозил резко сократить бюджет общественного вещателя

Министр связи Шломо Кархи намерен значительно сократить финансирование общественного вещателя "Кан".



Об этом он объявил в субботу, 14 января, в эфире 12-го канала.



По словам Кархи, он будет настаивать на сокращении финансирования в пакете законов к моменту принятия следующего государственного бюджета.



"В Израиле нет места для общественного вещания. Препятствия будут устранены, а рынок будет открыт для конкуренции. Бюджет "Кан" будет сокращен на сотни миллионов шекелей", — подчеркнул министр.



Он отметил, что эти сотни миллионов достаются только одному игроку на медиарынке, блокируя таким образом всю конкуренцию. Кроме того, Кархи намерен закрыть Второе управление телерадиовещания и Совет по кабельному и спутниковому вещанию.



В ответ на слова министра, гендиректор "Кан" предупредил, что такое сокращение бюджета общественного вещателя приведет к его закрытию.



"Кан" как независимый вещатель будет неуклонно продолжать свою деятельность, несмотря на угрозы самому его существованию", - сказал он.



С критикой плана Кархи также выступил Союз журналистов Израиля, отметив, что сокращение бюджета является "объявление войны общественному вещанию". Журналисты призвали прекратить "попытки запугивания" и позволить сотрудникам "Кан" продолжать выполнять свою работу.



Что примечательно, в настоящее время годовой бюджет "Кан" составляет более 750 миллионов шекелей.