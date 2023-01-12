



Министерство туризма инвестирует 340 миллионов в туристическую инфраструктуру

Комитет по бюджету развития Министерства туризма утвердил бюджет, который включает создание десятков проектов инфраструктуры общественного туризма.



Министерство туризма выделило 340 миллионов шекелей на проекты инфраструктуры общественного туризма, сообщило министерство в среду.



Комитет по бюджету развития при Министерстве туризма утвердил бюджет, предусматривающий создание десятков проектов, таких как променады, автостоянки, мосты, рынки, звуковые и световые шоу, тропы, парки и смотровые площадки. Министерство туризма в прошлом году получило около 210 заявок от местных властей на помощь в создании новых проектов. Из этих предложений 160 соответствовали основным требованиям.



Бюджет министерства на инфраструктуру на 2022 год составил 340 миллионов шекелей, а стоимость завершения всех проектов составит около 700 миллионов шекелей. Министерство заявило, что выделило на проекты около 410 миллионов шекелей, включая средства из прошлогоднего бюджета и оставшуюся часть бюджетов предыдущих лет.



“Улучшение инфраструктуры и благоустройство улучшают туристическую среду и стимулируют туризм”, – сказал министр туризма Хаим Кац. “Я попросил министерство подготовить директиву для вспомогательного бюджета на 2023 год, в которой упор будет сделан на бюджетную эффективность наряду с максимальным использованием туристического потенциала”.



“Мы находимся в процессе подготовки туристической инфраструктуры Израиля к приему туристов после восстановления после пандемии”, – сообщил Дани Шахар, генеральный директор Министерства туризма. “Мы внимательно рассмотрели множество полученных заявок и выбрали те, которые принесут наибольшую пользу туризму”.



В 2022 году Израиль посетило более 2,67 миллиона туристов, что принесло стране 13,5 миллиардов шекелей. Хотя это еще не те цифры, что были до COVIDа, приближающиеся к четырем миллионам, это все же значительный скачок по сравнению с 2020 и 2021 годами.



Израиль старается привлечь больше туристов в Израиль и открывает новые прямые рейсы между Израилем и пунктами назначения по всему миру, включая несколько пунктов в США и прямой маршрут в Сеул.