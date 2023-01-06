



В 2022 году Израиль посетили более 2,5 миллионов туристов

В прошлом году Израиль посетили 2 675 000 иностранных туристов по сравнению с 397 000 в 2021 году и 831 000 в 2020 году, когда международные поездки были ограничены из-за пандемии коронавируса.



Доход от въездного туризма за последние 12 месяцев составил чуть менее 4 миллиардов долларов.



Границы Израиля были официально открыты для въездного туризма в марте прошлого года, а в мае все ограничения были сняты.



Въездной туризм в Израиль в 2022 году был примерно на 40% ниже, чем в рекордном 2019 году. Однако, в прошлом году было зарегистрировано более 20 миллионов поездок израильтян, больше, чем в 2019 году, что отражает всплеск внутреннего туризма.



“2022 год стал годом восстановления после коронакризиса. Тенденция положительная, и побить рекорд въездного туризма 2019 года – реалистичная цель”, – считает министр туризма Хаим Кац.



“Внутренний туризм зарекомендовал себя как экономическая сила, столь же необходимая, как и въездной туризм. Наша цель – уменьшить препятствия, запустить проекты, увеличивающие предложение жилья и развивающие инфраструктуру, чтобы полностью реализовать туристический потенциал страны”, – добавил он.