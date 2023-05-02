



Министерство энергетики планирует проект по хранению энергии мощностью 800 МВт

Министерство энергетики Израиля заявило во вторник, что оно продвигает план строительства первого в стране крупномасштабного проекта по хранению энергии.



Планируется создать четыре хранилища общей мощностью около 800 мегаватт, которые будут строиться “поэтапно в соответствии с потребностями системы и с использованием различных технологий хранения”.



Проект получил зеленый свет от Национального совета по планированию Израиля и будет представлен на утверждение правительства.