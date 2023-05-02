Новости » Экономика
Министерство энергетики планирует проект по хранению энергии мощностью 800 МВт
02.05.2023 12:32 Наталья Богинская

Министерство энергетики планирует проект по хранению энергии мощностью 800 МВт

Министерство энергетики Израиля заявило во вторник, что оно продвигает план строительства первого в стране крупномасштабного проекта по хранению энергии.

Планируется создать четыре хранилища общей мощностью около 800 мегаватт, которые будут строиться “поэтапно в соответствии с потребностями системы и с использованием различных технологий хранения”.

Проект получил зеленый свет от Национального совета по планированию Израиля и будет представлен на утверждение правительства.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы