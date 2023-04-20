



Meta сократит тысячи инженеров и других технических работников

Компания Meta готовится начать сокращение среди высококвалифицированных сотрудников, включая инженеров и других технических работников.



Во внутренней служебной записке, полученной The Washington Post , руководитель отдела кадров Meta Лори Голер написала, что компания начнет сообщать работникам об увольнении. Сокращения коснутся Facebook, WhatsApp, Instagram и Reality Labs, где работают над разработкой виртуальной реальности и оборудованием Quest.



Этот шаг является частью кампании по сокращению издержек, которая в итоге приведет к сокращению 10 тысяч должностей в компании. Следующий раунд сокращений состоится в мае.



В служебной записке, разосланной менеджерам, отмечается, что команды будут реорганизованы.



Компания планирует уволить тысячи высококвалифицированных сотрудников, таких как инженеры и другой технический персонал, помогающий создавать продукты компании, сообщают источники издания.

