



Маск сэкономил 56 млрд долларов

Судья американского штата Делавэр аннулировал решение о выплате $55,8 млрд, присужденных Илону Маску в 2018 году компанией по производству электромобилей Tesla.



Иск был подан акционером, который утверждал, что это была переплата.



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Судья Кэтлин Маккормик пришла к выводу, что директора Tesla, которые согласовывали пакет вознаграждений, "возможно, были ослеплены" из-за "привлекательности суперзвезды" Маска и не полностью проинформировали акционеров.



Она сказала, что сделка была "непостижимой", и постановила, что она должна быть отменена.



Акционер Tesla Ричард Торнетта считает, что магнату переплачивают. Несмотря на то что ему принадлежит всего девять акций Tesla, он подал судебный иск с требованием отменить премию. По его словам, акционерам не было предоставлено достаточно информации о том, насколько легко будут достигнуты поставленные Маском цели.



После нескольких лет судебных споров в ноябре 2022 года начался судебный процесс, в ходе которого руководители Tesla утверждали, что огромная премия была призвана обеспечить, чтобы Маск, один из самых динамичных предпринимателей в мире, продолжал уделять свое внимание компании.

