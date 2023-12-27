



Maersk готовится возобновить судоходство через Красное море

Датский судоходный гигант Maersk заявил, что готовится возобновить судоходные операции через Красное море и Аденский залив.



Этот шаг последовал за развертыванием международной военной операции по предотвращению нападений на коммерческие суда со стороны хути.



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В заявлении, компания Maersk сообщила, что благодаря этой инициативе "мы готовимся к тому, чтобы позволить судам возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении".



"В настоящее время мы работаем над планами, чтобы первые суда могли совершить транзит, и чтобы это произошло как можно скорее, насколько это возможно".

