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Maersk готовится возобновить судоходство через Красное море
27.12.2023 04:30 MIGnews.com

Maersk готовится возобновить судоходство через Красное море

Датский судоходный гигант Maersk заявил, что готовится возобновить судоходные операции через Красное море и Аденский залив.

Этот шаг последовал за развертыванием международной военной операции по предотвращению нападений на коммерческие суда со стороны хути.

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В заявлении, компания Maersk сообщила, что благодаря этой инициативе "мы готовимся к тому, чтобы позволить судам возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении".

"В настоящее время мы работаем над планами, чтобы первые суда могли совершить транзит, и чтобы это произошло как можно скорее, насколько это возможно".
 

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