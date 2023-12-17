



Линдси Грэм сказал, рассчитывать ли Украине на помощь в этом году

Американский сенатор Линдси Грэм уверен, что Сенат еще долек от выделения финансовой помощи Украине.



Об этом сообщает американский телеканал NBC News.



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Уточняется, что финансовая помощь напрямую зависит от утверждения миграционного законопроекта, на чем активно настаивают республиканцы.



Грэм отметил, что к соглашению о защите границ, может, законодатели уже и близки, а вот пакет помощи Украине, судя по всему, будет перенесен уже на следующий год.

