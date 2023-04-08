



"Короли" мира криптовалют в 2022 году потеряли 110 млрд долларов

Forbes, традиционно составляющий рейтинги богачей, подсчитал, что крипто-миллиардеры в прошлом году совокупно потеряли 75% своего капитала.



В 2021 году в мире было 19 криптомиллиардеров, а их состояние оценивалось в 140 млрд долларов.



Однако банкротства и скандалы, повлекшие падение стоимости "цифровых валют", привели к тому, что миллиардеров осталось всего девять, а их совокупный капитал составил 30 млрд долларов.



Первое место в рейтинге сохранил Чанпен Чжао – руководитель крупнейшей криптобиржи Binance (2022: 10,5 млрд долл.; 2021: 65,0 млрд долл.).



На второй позиции Джед Маккалеб, создавший одну из первых крипто-бирж MtGox и являющийся соучредителем блокчейн-проектов Stellar и Ripple, и которому удалось невероятное – сохранить почти весь капитал (2022: 2,4 млрд долл.; 2021: 2,5 млрд долл.).



Третью позицию разделили:

глава совета директоров Ripple Крис Ларсен (2022: 2,2 млрд долл.; 2021: 4,3 млрд долл.);

СЕО Coinbase Брайан Армстронг (2022: 2,2 млрд долл.; 2021: 6,6 млрд долл.).



Главными "неудачниками" в 2022 году стали представители печально известной FTX:

Сэм Бенкман-Фрид (2022: 10 млн. долл.; 2021: 24 млрд долл. и второе место в рейтинге Forbes);

Гэри Ванг (2022: 10 млн долл.; 2021: 5,9 млрд. долл.).