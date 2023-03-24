



Japan Airlines и Boeing подписали контракт на поставку 21 самолета 737 MAX

Japan Airlines разместила свой первый в истории заказ на Boeing 737 MAX, объявив в четверг о плане покупки 21 самолета для пополнения своего парка узкофюзеляжных самолетов.



Сумма сделки составляет не менее $2,5 млрд по прейскурантным ценам и является победой Boeing над европейским конкурентом Airbus, который вел переговоры с JAL о поставке узкофюзеляжного самолета A320neo.



Президент JAL Юджи Акасака сообщил журналистам, что компания намерена ввести новые самолеты в свой парк с 2026 года. По его словам, дальность полета и топливная эффективность 737 MAX позволят сократить выбросы углекислого газа на 15% по сравнению с самолетами, которые они заменяют.



Хотя JAL в основном эксплуатирует самолеты Boeing, она произвела шок в авиационной промышленности в 2013 году, когда предпочла купить широкофюзеляжный самолет Airbus A350 вместо Boeing 787 Dreamliner, который в то время испытывал трудности с устранением технических проблем.



Airbus набирает обороты на японском рынке узкофюзеляжных самолетов: подразделение лоукост-компании ANA Peach эксплуатирует самолеты A320, а Jetstar Japan компании JAL летает на арендованных A320.