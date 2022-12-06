Новости » Экономика
06.12.2022 17:17 Ольга Белозерова

Израильские компании DataRails и Perimeter 81 уволят десятки человек

Израильские стартапы DataRails и Perimeter 81 объявили об увольнении десятков сотрудников, сообщает издание Globes.

DataRails, разработавший программное обеспечение для платформ финансового планирования и анализа для пользователей Microsoft Excel, уволит 30 сотрудников, вто числе 8 - в Израиле. 

"Наша цель сейчас - выйти на рентабельность, для этого мы сократили маркетинговые бюджеты и прощаемся с отличными и преданными своему делу сотрудниками. Мы намерены встать на их сторону и помочь им в процессе поиска работы", - заявили в компании.

Фирма Perimeter 81 объявила об увольнении 20 сотрудников, менее 10% своей рабочей силы, большинство сотрудников находятся в Израиле.

 

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