



Израильские компании DataRails и Perimeter 81 уволят десятки человек

Израильские стартапы DataRails и Perimeter 81 объявили об увольнении десятков сотрудников, сообщает издание Globes.



DataRails, разработавший программное обеспечение для платформ финансового планирования и анализа для пользователей Microsoft Excel, уволит 30 сотрудников, вто числе 8 - в Израиле.



"Наша цель сейчас - выйти на рентабельность, для этого мы сократили маркетинговые бюджеты и прощаемся с отличными и преданными своему делу сотрудниками. Мы намерены встать на их сторону и помочь им в процессе поиска работы", - заявили в компании.



Фирма Perimeter 81 объявила об увольнении 20 сотрудников, менее 10% своей рабочей силы, большинство сотрудников находятся в Израиле.



