



Израиль и Япония помогут Нигерии производить электромобили

Нигерия подписала меморандум о взаимопонимании с израильскими, а также японскими компаниями, чтобы начать сборку и производство экологически чистых электромобилей.



Как сообщает издание Nigerian Guardian, Нигерия поставила цель к 2023 году начать производство электромобилей.



С нигерийской стороны в партнерство с компаниями Израиля и Японии вступило Национальное агентство по науке и инженерной инфраструктуре - NASENI. Израиль в проекте представляет компания Peramare Enterprise, Японию - фирма SIXAI.



"NASENI пришли к этому сейчас с идеальными партнерами. Технологии японских и израильских компаний проверены и известны. Мы благодарны и довольны этим сотрудничеством, и мы заверяем нигерийцев, что автомобильная промышленность после этого уже не будет прежней", - заявил исполнительный вице-председатель NASENI, профессор Мохаммед Харуна.

