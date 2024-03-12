



Итальянцы и французы снабжают бизнес России в обход санкций

Два года войны и санкций никак не сказались на снабжении оборудованием проекта “Арктик СПГ 2”, одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер Геннадий Тимченко. Это выяснила газета The Moscow Times в совместном расследовании с НКО Arctida.



С момента введения санкций в мае 2022 года до конца января 2024 года “Арктик СПГ 2” получил европейского оборудования на 580 млн евро.



ЕС запретил поставки любого оборудования для производства сжиженного газа еще с мая 2022 года. Более того, в конце 2023 года США ввели прямые санкции против проекта “Арктик СПГ 2”. Но только в январе 2024 года из стран ЕС для “Арктик СПГ 2” в Россию ввезли запчасти и оборудование на сумму 24 млн евро, свидетельствуют данные российской таможенной статистики, к которым получила доступ The Moscow Times. В 2023 году было ввезено оборудование на сумму свыше 220 млн евро.



Основным поставщиком оборудования для “Арктик СПГ 2” в 2023 году стала итальянская компания Nuovo Pignone SRL (BH), которая производит оборудование для энергетической отрасли. Nuovo Pignone SRL (BH) отправила в Россию продукцию на 41 млн евро.



Лидер среди французских поставщиков — компания Optaperiph. Эти дельцы поставили теплоизоляционные изделия, клапаны и другое оборудование на сумму 6 млн евро.

