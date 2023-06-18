



Intel инвестирует 25 миллиардов долларов в завод в Израиле

Intel построит новый завод в Израиле стоимостью 25 миллиардов долларов, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу, назвав это крупнейшей международной инвестицией в страну. Завод в Кирьят-Гате должен открыться в 2027 году, и на нем будут работать тысячи человек, сообщило министерство финансов Израиля, добавив, что в рамках сделки Intel будет платить налог в размере 7,5% по сравнению с нынешними 5%.



“Я рад приветствовать это огромное достижение для экономики Израиля – 90 миллиардов шекелей, крупнейшая инвестиция международной компании в Израиль за всю историю”, – говорится в заявлении премьер-министра.



“Решение Intel инвестировать в Израиль – это вотум доверия израильской экономике в период глобальной неопределенности”, – считает министр финансов Бецалель Смотрич. “Инвестиции беспрецедентного масштаба повлияют на рост экономики в ближайшие годы, способствуя созданию высококачественной и высокооплачиваемой занятости на периферии”.



По словам министра экономики Нира Барката, “это еще одно свидетельство большого кредита и доверия израильской индустрии высоких технологий среди высших руководителей мировой экономики”.