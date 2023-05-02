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Госконтролер: правительство должно бороться с дороговизной жизни
02.05.2023 18:15 Алина Груднева

Госконтролер: правительство должно бороться с дороговизной жизни

Госконтролер Матаниягу Энгельман опубликовал плановый отчет о различных аспектах работы государственных структур.

Он прокомментировал подорожание молочной продукции в Израиле.

"Правительство должно бороться с дороговизной жизни, в результате чего цена на молоко в Израиле на 77% выше, чем средняя цена в странах ОЭСР", - сообщает госконтролер.

По его словам, 20% молочных ферм в Израиле находятся в очень тяжелом положении с точки зрения состояния животных, и инспекция в этой сфере отсутствует.


 

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