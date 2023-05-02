



Госконтролер: государство недостаточно продвигает жилищные решения для харедим

Госконтролер Матаниягу Энгельман опубликовал плановый отчет о различных аспектах работы государственных структур.



По его словам, государство недостаточно продвигает жилищные решения для ультраортодоксального населения страны.



Согласно отчету, объем планирования и маркетинга был ниже, чем требовалось жилищные потребности ультраортодоксального населения в период с 2016 под 2019 годы.



Планы жилищного строительства для ультраортодоксального населения, утвержденные в 2017 - 2021 годах, составляли около 4% из примерно 623 000 единиц, которые были утверждены для всего населения в те годы, а его доля в населении составляет 13%.



