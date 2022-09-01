



Гигант контейнерных перевозок Maersk продаст бизнес в России по "рыночной цене"

Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Maersk договорился о продаже своей 30,75% доли в портовом операторе Global Ports.



Новым владельцем станет группа "Дело", в которой 49% принадлежат "Росатому", а 51% - основателю Сергею Шишкарёву. После сделки доля "Дела" в Global Ports увеличится в два раза — до 61,5%.



Соглашение заключили на "рыночных условиях", но сумму не раскрывают. По данным на 29 августа, капитализация Global Ports на Лондонской бирже составляет около $73,18 млн. Исходя из этого, доля может стоить $22,5 млн.



Maersk управлял контейнерными перевозками в Петербурге, Калининграде, Новороссийске и во Владивостоке. После сделки компания не будет владеть какими-либо активами в России, но "может в будущем вернуться к совместному бизнесу с группой". Global Ports управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.