



Германию парализовала самая большая за 30 лет забастовка транспортников

На территории всей Германии сегодня, 27 марта, работники транспортных служб начали масштабную забастовку, которую уже успели назвать самой масштабной за последние тридцать лет. Инициаторами забастовки стали профсоюз железнодорожного транспорта EVG и профсоюз Verdi. Акция протеста продлится сутки и повлияет на работу транспорта по всей стране.



Предполагается, в забастовке примут участие около 350 тысяч работников транспортной отрасли. Представители Verdi настаивают на увеличении размера должностного оклада сотрудникам на 10,5% и не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG настаивает на необходимости повышения размера заработной платы работникам немецких железных дорог на 12% и минимум на 650 евро в месяц.



Пресс-служба железнодорожного концерна Deutsche Bahn сообщила, что прекращено курсирование поездов дальнего следования по всей Германии. По прогнозам компании, завтра утром также будут наблюдаться проблемы с работой транспорта. Большинство пригородных поездов не будут курсировать в связи с решением их оператора, компании DB Regio принять участие в забастовке.