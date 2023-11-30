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ЕС разрабатывает план, чтобы уменьшить влияние 10%-ного тарифа на электромобили
30.11.2023 06:30 MIGnews.com

ЕС разрабатывает план, чтобы уменьшить влияние 10%-ного тарифа на электромобили

Европейская комиссия выработала конфиденциальные предложения «Плана Б», чтобы «смягчить» воздействие надвигающегося 10%-го тарифа на импорт и экспорт электромобилей, как стало известно Guardian.

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Предложение было представлено государствам-членам в ответ на давление со стороны автопроизводителей с требованием внести поправки в некоторые условия, введенные после выхода Великобритании из ЕС в январе 2021 года.
 

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