



ЕС разрабатывает план, чтобы уменьшить влияние 10%-ного тарифа на электромобили

Европейская комиссия выработала конфиденциальные предложения «Плана Б», чтобы «смягчить» воздействие надвигающегося 10%-го тарифа на импорт и экспорт электромобилей, как стало известно Guardian.



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Предложение было представлено государствам-членам в ответ на давление со стороны автопроизводителей с требованием внести поправки в некоторые условия, введенные после выхода Великобритании из ЕС в январе 2021 года.

