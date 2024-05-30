



ЕС одобрил пошлины на зерно из России и Беларуси

Совет Европейского Союза одобрил пошлины на зерновые и масличные с территории Российской Федерации и Беларуси. Решение вступит в силу 1 июля. У продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.



Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, и отмечается, что данные тарифы достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС. Так, пошлины составят 95 евро за тонну зерновых и 50% на масличные культуры.



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Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны решение не затрагивает.



"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратятся", - говорится в сообщении.



Напомним, решение о блокировании импорта зерна с территории России и Беларуси было принято в марте в разгар протестов европейских фермеров по поводу экологических правил и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.



В 2023 году РФ экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд евро. Эти пошлины ЕС лишат еще одного важного источника прибыли для российской экономики и, как следствие, российской военной машины.

