



ЕС готовит пакет помощи Египту из-за Газы

Евросоюз готовит пакет помощи Египту на 7,4 миллиарда евро.



По данным Financial Times, выделение средств будет осуществлено для поддержки экономики страны.



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В ЕС опасаются, что операция Армии обороны Израиля в Газе и ситуация в Судане могут усугубить финансовые проблемы в Египте.



В ближайшие дни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается отправиться в Каир вместе с премьер-министрами Греции, Италии и Бельгии, чтобы доработать соглашение о выделении пакета помощи.