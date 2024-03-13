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ЕС готовит пакет помощи Египту из-за Газы
13.03.2024 08:24 Алина Груднева

ЕС готовит пакет помощи Египту из-за Газы

Евросоюз готовит пакет помощи Египту на 7,4 миллиарда евро.

По данным Financial Times, выделение средств будет осуществлено для поддержки экономики страны.

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В ЕС опасаются, что операция Армии обороны Израиля в Газе и ситуация в Судане могут усугубить финансовые проблемы в Египте.

В ближайшие дни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается отправиться в Каир вместе с премьер-министрами Греции, Италии и Бельгии, чтобы доработать соглашение о выделении пакета помощи.

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