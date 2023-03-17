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Elbit подписала четыре контракта с Румынией
17.03.2023 18:00 Алина Груднева

Elbit подписала четыре контракта с Румынией


Израильский оборонный концерн Elbit подписал четыре контракта с румынскими военными.

Об этом сообщает Defense News.

В частности, контракты включают модернизацию вертолетов, поставку технологий радиоэлектронной борьбы, поставку систем для поддержки поисково-спасательных операций и поставку комплектов авионики для учебных самолетов. Стоимость контрактов не раскрывается.

Еще две сделки с европейскими заказчиками были заключены в начале марта. Одна из них заключалась в поставках Румынии турелей, дистанционно управляемых боевых модулей и минометных систем.

"Контракты расширяют послужной список Elbit Systems по выполнению успешных проектов для румынских вооруженных сил", — сказано в сообщении.
 

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