



Dogecoin вырос на 30% после того, как Twitter изменил лого на изображение токена

Курс Dogecoin вырос на 30% после того, как пользователи Twitter заметили, что их домашняя кнопка изменилась на изображение мемной собаки, в честь которой названа криптовалюта, пишет Bloomberg.



В понедельник пользователи Twitter обнаружили, что домашняя кнопка в левом верхнем углу их веб-браузеров - где обычно находился логотип компании в виде синей птички - сменился изображением собаки Шиба Ину, которая является лицом мема Doge, примерно в 13:45 по нью-йоркскому времени.



После этого Dogecoin подорожал до 10,2 цента с 7,7 цента. Doge также попал в трендовые обсуждения в Twitter.