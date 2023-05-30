



Длительная засуха в Северной Африке привела к рекордному импорту пшеницы

Недостаточное количество осадков привело к сокращению урожая пшеницы в Северной Африке, что привело к наибольшему импорту в регионе за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg.



Согласно отчету, опубликованному 22 мая отделом мониторинга сельскохозяйственных ресурсов Европейского Союза, в регионе наблюдается худшая сезонная засуха. Это может снизить урожайность пшеницы в Марокко, Алжире и Тунисе на 17-24% ниже среднего показателя за 5 лет. USDA прогнозирует, что в мае дефицит местных культур в регионе может увеличить импорт до рекордных 31,7 миллионов тонн в сезоне 2023/24.



Северная Африка является одним из крупнейших мировых покупателей пшеницы и закупает большие объемы из-за рубежа после очередной сильной засухи 2022 года. Мировые цены на пшеницу упали вдвое по сравнению с рекордным показателем 2022 года, смягчив экономический удар. Тем не менее, продовольственная инфляция выросла во всем регионе, где страны борются с ростом уровня бедности. Недавно власти Туниса призвали сократить потребление хлеба, поскольку некоторые пекарни не могут обеспечить поставки пшеницы.



Волны жары усилили влияние сухих почв на пшеницу, сбор урожая которой только начинается. В Алжире с начала марта в большинстве регионов не было дождей, а перспективы производства зерна в Тунисе “ужасающие”, сообщает MARS. В Египте, который больше полагается на орошение, ситуация значительно лучше.