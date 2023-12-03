



Дания: Крупнейший производитель свинины пытается отказаться от употребления мяса

Первая в мире датская стратегия поощрения растительной пищи может послужить уроком для других стран, стремящихся сократить потребление мяса.



Трине Кребс обожает овощи. "Когда я беру в руки растение, которое кажется мне здоровым, я чувствую его запах, ощущаю его, почти ощущаю его вкус во рту", - восторгается 47-летняя фермерша в Кардигане.



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Однако не все в Дании разделяют эту тему. Большинство датчан (57 %), говорят, что не заинтересованы в сокращении количества потребляемого ими мяса, что делает эту страну наименее заинтересованной в сокращении потребления мяса среди европейских стран.

