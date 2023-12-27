Daihatsu приостанавливает производство из-за скандала с нарушениями безопасности
Принадлежащий Toyota автопроизводитель Daihatsu закрыл все четыре своих завода до конца января после того, как признал, что фальсифицировал тесты по безопасности.
Daihatsu признала, что в течение трех десятилетий манипулировала тестами безопасности 64 моделей.
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Штаб-квартира компании в Осаке (Япония) была закрыта последней.
Скандал ставит под угрозу 9 000 рабочих в стране и может повлиять на репутацию мирового автогиганта Toyota.
Из 64 моделей, замешанных в скандале, 24 продаются под брендом Toyota.
Закрытие завода в Осаке последует за закрытием производственных линий в префектурах Оита, Сига и Киото.