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Daihatsu приостанавливает производство из-за скандала с нарушениями безопасности
27.12.2023 03:30 MIGnews.com

Daihatsu приостанавливает производство из-за скандала с нарушениями безопасности

Принадлежащий Toyota автопроизводитель Daihatsu закрыл все четыре своих завода до конца января после того, как признал, что фальсифицировал тесты по безопасности.

Daihatsu признала, что в течение трех десятилетий манипулировала тестами безопасности 64 моделей.

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Штаб-квартира компании в Осаке (Япония) была закрыта последней.

Скандал ставит под угрозу 9 000 рабочих в стране и может повлиять на репутацию мирового автогиганта Toyota.

Из 64 моделей, замешанных в скандале, 24 продаются под брендом Toyota.

Закрытие завода в Осаке последует за закрытием производственных линий в префектурах Оита, Сига и Киото.
 

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