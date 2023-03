Четыре крупнейших банка США потеряли 47 миллиардов долларов рыночной стоимости

Четыре крупнейших банка США потеряли 47 миллиардов долларов рыночной стоимости на торгах в четверг, что стало частью масштабного обвала финансовых акций.



Инвесторы банка были напуганы решением SVB Financial Group продать большую часть своего портфеля ценных бумаг с убытком в размере 1,8 миллиарда долларов, поскольку он имеет дело с оттоком депозитов, который более чем вдвое сократил акции банка, ориентированного на технологии.



JPMorgan потерял около 20 миллиардов долларов рыночной стоимости в четверг.

Bank of America потерял около 15 миллиардов долларов.

Рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 8,5 млрд долларов.

Акции Citigroup упали на 3 миллиарда долларов.



По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов , банковская отрасль имеет более 600 миллиардов долларов нереализованных убытков по своим ценным бумагам, что является результатом вложения дополнительных денежных средств в облигации, когда ставки были очень низкими. Теперь, когда ставки выросли, цены на облигации значительно снизились.



Банкам, скорее всего, не придется продавать свои облигации с убытком , если у них не будет большого оттока депозитов. Но опасения по поводу таких потерь в совокупности ударили по акциям.



Truist Financial, Charles Schwab, JPMorgan и Capital One Financial имеют более 10 миллиардов долларов нереализованных убытков по ценным бумагам, которые они классифицируют как имеющиеся в наличии для продажи, по данным Performance Trust Capital Partners, которая консультирует банки по стратегии баланса.