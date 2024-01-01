



Чехия решила перейти на евро

Президент Чехии Петр Павел официально объявил о решении перевести страну на евро.



По данным местного издания Novinky, такое заявление он сделал в новогоднем обращении к нации.



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"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта - это логичное будущее", - пояснил Павел.