Новости » Экономика
Чехия решила перейти на евро
01.01.2024 16:40 Алина Груднева

Чехия решила перейти на евро

Президент Чехии Петр Павел официально объявил о решении перевести страну на евро.

По данным местного издания Novinky, такое заявление он сделал в новогоднем обращении к нации.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта - это логичное будущее", - пояснил Павел.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы