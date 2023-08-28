



Цены на потребительские товары в Израиле на 50-70% чем в странах OECD



Израиль занял первое место в списке развитых стран с самой высокой стоимостью жизни в 2022 году, свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье, 27 августа Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).



Согласно сравнительному индексу, который анализирует различия в общем уровне цен в странах, измеряемые индексами потребительских цен и соотношениями паритетов покупательной способности и рыночных обменных курсов, цены в Израиле были на 38% выше, чем в среднем в странах-членах OECD. На втором месте в рейтинговой таблице оказалась Швейцария, за ней следует Исландия, а на четвертом - США.



Для экономики Израиля характерна чрезмерная концентрация в некоторых секторах, например в производстве продуктов питания и бытовых товаров, по сравнению с другими рынками. В период с 2015 по 2020 год доля рынка 10 крупнейших поставщиков в пищевой промышленности и в сфере потребительских товаров составляла в среднем около 54%, а поставщик с наибольшей долей рынка в 2020 году занимал около 12% всего продовольственного рынка, говорится в отчете Государственного контролера. Цены на некоторые основные потребительские товары, включая молоко, хлеб и сыр, в Израиле на 50%-70% выше по сравнению со средним уровнем цен в странах-членах OECD.



Комментируя данные OECD, глава Израильской ассоциации производителей Рон Томер заявил, что они свидетельствуют о наличии в Израиле ряда структурных проблем, которые приводят к более высоким ценам, чем в остальном мире. В качестве одной из основных причин Томер назвал валютные курсы.



"Цены на жилье, высокая ставка НДС на продукты питания, отсутствие прямой поддержки сельского хозяйства и жесткое регулирование приводят к росту цен", - сказал Томер. "Необходимо поддерживать и поощрять израильскую пищевую промышленность, а также немедленно снизить НДС на продукты питания до уровня, принятого в Европе".

