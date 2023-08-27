



Израиль по дороговизне жизни обогнал Швейцарию



Израиль по уровню дороговизны жизни обогнал Швейцарию. Согласно последним данным отчетов OECD индекс сравнительного уровня цен для Израиля составляет 138, в Швейцарии - 137. Израиль занимает первую строчку в отчете. Для сравнения, США - на 4-месте (127), Канада - на 7-м (117), Германия - на 17-м (96).



Индексы сравнительного уровня цен представляют собой соотношения паритетов покупательной способности и рыночных валютных курсов. На уровне ВВП сравнительные уровни цен дают представление о различиях в общем уровне цен в странах. Данный показатель измеряется в виде индекса.



Анализ дороговизны жизни учитывает несколько переменных, главным образом, уровень цен и ВВП (Валовой Внутренний Продукт) на душу населения. Возможна ситуация, когда несмотря на высокий, по сравнению с другими странами, уровень цен, уровень дороговизны жизни в стране остается относительно низким, благодаря высокому ВВП на душу населения.



В соответствии с научными исследованиями, прослеживается позитивная корреляция между ВВП на душу населения (показатель, по которому можно судить об уровне жизни в стране) и уровнем цен. Сравнительный анализ учитывает цены на более чем 3000 видов наименований товаров и услуг, а также показатели по каждой из стран.



Сравнительный отчет ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики – поставил Израиль на первое место по стоимости жизни в 2022 году. Согласно отчету, в котором стоимость жизни взвешивается в соответствии с покупательной способностью в каждой стране, уровень цен в Израиле на 38% выше, чем в среднем по ОЭСР.



По сравнению с Турцией и Португалией, разрыв еще больше и достигает 60% и более. После Израиля в таблице стоимости жизни идут Швейцария, Исландия, США, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Дания.



Однако в ежемесячном рейтинге уровня цен, обновленном на начало августа 2023 года, Израиль опустился на четвертое место после Швейцарии, Исландии и Ирландии.



В отчете Исследовательского и информационного центра Кнессета в конце 2022 года, в котором рассматривается тот же период, что и в отчете ОЭСР, указывается, что цены на молоко и молочные продукты в Израиле значительно выше, чем в среднем по ОЭСР, как и цены на жилье, здравоохранение и транспорт.