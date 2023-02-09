



British American Tobacco уходит из РФ и Беларуси

Британская компания British American Tobacco, производящая сигареты, табак и другие никотиновые продукты, намерена покинуть Россию и Беларусь.



Об этом говорится в официальном заявлении табачного транснационального производителя.



В частности, British American Tobacco намерена покинуть РФ и Беларусь на фоне санкций, введенных из-за войны в Украине, до конца 2023 года.



Как известно, компания выпускает такие продукты, как Kent, Vogue, "Ява золотая", Dunhill, Lucky Strike, Rothmans и другие. По данным российских СМИ, в стране на предприятиях табачного гиганта работают примерно 2,5 тысяч человек.