



Bosch пытается продать свой российский завод

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch хочет продать свой завод в России через инвестиционный фонд из Турции Can Holding. Об этом сообщают российские СМИ.



Турецкий инвестиционный фонд обошел китайцев в этом мероприятии. Известно, что турки предложили вдвое больше, чем китайский концерн Hisense. "



Can Holding планирует начать в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox, Energia и другие), а также предоставлять производственные мощности другим компаниям.

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Соглашение не предусматривает обратного выкупа Bosch своих активов и находится на финальной стадии.

