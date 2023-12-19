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Bosch пытается продать свой российский завод
19.12.2023 23:30 MIGnews.com

Bosch пытается продать свой российский завод

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch хочет продать свой завод в России через инвестиционный фонд из Турции Can Holding. Об этом сообщают российские СМИ.

Турецкий инвестиционный фонд обошел китайцев в этом мероприятии. Известно, что турки предложили вдвое больше, чем китайский концерн Hisense. "

Can Holding планирует начать в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox, Energia и другие), а также предоставлять производственные мощности другим компаниям.
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Соглашение не предусматривает обратного выкупа Bosch своих активов и находится на финальной стадии.
 

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