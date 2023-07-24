



Биржа реагирует на голосование в Кнессете: курсы израильских акций падают

Израильские акции терпят убытки, а шекель слабеет по мере того, как в Кнессете продолжается голосование по законопроекту об ограничении "оснований разумности" после провала переговоров о компромиссе с оппозицией по спорной судебной реформе.



Базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 упал на 1%, индекс TA-35 снизился на 0,8%, а индекс TA-90 - на 0,9%.



Тель-авивский индекс пяти крупнейших банков снизился на 0,8%, а индекс TA-Insurance & Financial Services снизился на 0,5%.

